Гадание на Андрея: где воспроизводят украинские традиции

Гуляния на Святого Андрея – когда-то были любимым развлечением для украинской молодежи. Особенно гадания для девушек, например на имя жениха. А еще пускали лодочки с ореховой скорлупой.

Совместная забава – кусать Калита, специальный обрядовый хлеб. Чем больше откусишь, тем сильнее будет любовь. Древние традиции восстановили ученики переяславского Центра профессионально-технического образования при поддержке историко-этнографического заповедника Переяслав.

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Чем больше в музеях будет таких живых мероприятий, тем больше там будет посетителей, особенно молодых, убежден основатель фонда Родная страна Николай Томенко. Музею кобзарства в Переяславе он сделал особый подарок.

Это – традиционная народная бандура, ее изготовил современный мастер Николай Товкайло. Нижняя дека сделана из цельного куска ивы, выдержанного до 7-ми лет, а для верхней удалось найти специально высушенную до 20 лет ель. Такой инструмент прослужит не менее двух веков.

К слову, первый музей Николая Костомарова с уникальными артефактами.

Опубликовано Декабрь, 13 в 11:54



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