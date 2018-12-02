Гайдамацкий борщ, сало в шоколаде и настойки: чем удивляют гастротуры в Виннице

В украинских городах тишь да гладь – страна приглашает гостей и особенно на новогодние праздники – нам есть чем удивлять и не только обычными экскурсиями в историческую давность. Чтобы лучше представить город гостям, в Виннице, например, устраивают гастротуры или вкусные экскурсии.

У костела капуцинов XVIII века начинается вкусная экскурсия по Виннице. Именно здесь братья-монахи в подвалах готовили вкусное пиво. И оно – главный ингредиент старинной настойки.

Монастырская, польская и итальянская кухни – стали основой современной подольской. Об этом рассказывают гиды. Когда в XVII веке Винница попадает под власть Польши, сюда вместе с архитектурой, культурой и законами приходят и блюда. Богаче и разнообразнее. Но вытеснить – тот самый борщ, который уже научились варить, так и не смогли. На экскурсии угощают гайдамацким.

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Сегодня Винница богата кафе, ресторанами и гостиницами. А к началу ХХ века их было всего пятьдесят. И здесь правила именно французская кухня. Выпечка, вино и устрицы. Но и тогда в XIX-ХХ веках дорогие рестораны пытались делать доступными. Внедрив девятирублевый абонемент на месяц. Так за 30 копеек раз в два дня можно было вкусно поесть в ресторане.

В архивах не сохранилось старинных рецептов. Их восстанавливали по меню, которые достались от прежних владельцев. А вот традиционное винницкое сало, которое объединили с шоколадом – уже современное кулинарное изобретение, и начало новой истории.

К слову, Факты ICTV рассказывали о новом интерактивном маршруте на Андреевском спуске.

Опубликовано Декабрь, 02 в 15:03



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