Галицкие субтропики: сколько стоит отдых на Днестре и чем можно заняться

Галицкие субтропики – так называют Днестровский каньон за особый микроклимат этого места. Это край уникальных пещер, водопадов и красных гор.

Туристам здесь предлагают активные сплавы на байдарках или катамаранах и круиз на уникальном плоскодонном корабле.

Днестр, особенно на Прикарпатье, – река тихоходная. Сплавляться на лодках или байдарках можно даже начинающим. Начинаются экспедиции чаще всего в областных центрах – Тернополе или Ивано-Франковске. Откуда туристов везут на место старта на реке. За день на катамаранах или рафтах проходят от 10 до 30 км.

Между изумрудных берегов течение спокойное. Поэтому можно брать с собой детей. Попасть на сплавы не трудно. Их предлагают турфирмы, спортивные клубы и общественные организации. Можно на рафте или байдарках, или на сапах – это надувная доска. На лицо за один день стоит 550 грн. Снаряжение входит в цену.

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Для более спокойного любования Днестровским каньоном подойдет круиз Днестром. Люлька, капитан, боцман и кок – все как на настоящем корабле. Длина круизного судна Юрий – 14 метров, ширина – не более пяти, вес – 12 тонн. Корабль изготовили из материала, который используют в космонавтике. Уменьшает осадку судна специальное гребное колесо.

На борту могут разместиться 10 пассажиров и члены экипажа. Три каюты, санузел, кухня, две палубы, душ, интернет. Это уже не корабль, а целый водный отель. Стоимость круиза стартует от тысячи гривен. Минимальный маршрут – три часа. После хорошего отдыха – хороший обед.

Отдых на Днестре начинается с апреля и продолжается пока позволяет погода – иногда и до ноября. Летом здесь почти не бывает дождей. Зато красота вокруг незабываема.

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