Рыбалка, отдых и дегустации: как работает туристический кластер Горбогоры

В 20 км от Львова 33 местных фермера организовали туристический кластер, чтобы развивать свой агробизнес, а также территорию, где они работают. Привлекают туристов своей оригинальной продукцией и экскурсиями на свои хозяйства.

К примеру, на рыбной ферме открыли отель и устраивают рыбные дегустации. На улиточной ферме угощают экзотическими деликатесами. Еще на одну ферму заманивают крафтовыми сырами, которые оценили по всей Украине.

Идея создать кластер Горбогоры недалеко от Львова пришла в голову Антону Мильчевичу еще в начале 2014 года во время службы в АТО. После возвращения с войны Антон Мильчевич встретился с местными фермерами и заручился их поддержкой в ​​создании мощного и прогрессивного туристического объединения.

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Сегодня на предприятии работают около 200 местных жителей. В 32 прудах выращивают шесть видов рыбы: амурского сазана, судака, сома, щуку, карпа и осетра. Туристы могут и порыбачить и отведать свежей рыбки. Позаботились и о ночлеге – на территории обустроили большой гостиничный комплекс.

Горбогоровцы делают ставку на собственную продукцию. Планируется разработать два велосипедных маршрута, организовать дегустационные туры, катание на плотах и ​​лошадях. И уже привлекли из ЕС 24 млн грн.

Участниками кластера являются 33 хозяйства и физические лица Пустомытовского района. Условием участия является уплата взносов: вступительного 500 и годового 5 тыс. грн. А дальше – круговая порука и максимальная поддержка.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Херсонщине открылся новый туристический объект.

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