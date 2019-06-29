Отдых на острове Джарылгач: как добраться, цена и что посмотреть

Море, солнце, чистый воздух и редкая флора и фауна. На самом большом в Черном море острове Джарылгач можно отдохнуть в дикой природе. Блага цивилизации там тоже есть.

Час по морю от Скадовска до украинских Мальдив – 100 грн. Суда сопровождают дельфины, а остров встречает беленьким пляжем и чистым морем.

Единственная инфраструктура – кафе, навесы от солнца, несколько пляжных домиков и бесплатные лежаки. Поэтому, чтобы остаться здесь на несколько дней, придется везти с собой палатку и другие необходимые вещи. Есть главное – пресная вода.

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Интересности острова – маяки. Современный на солнечной энергии и старый, спроектированный в парижском бюро инженера Эйфеля в 1902 году.

В разгар сезона три судна и частные катера привозят на Джарылгач до тысячи туристов. Местные животные не боятся людей. К палаткам подходят олени и енотовидные собаки. На каждом шагу редкие растения и насекомые. Но отдыхающие не всегда понимают, что это заповедник, поэтому обращаться следует соответственно.

Но экологов беспокоит будущее острова. В планах: ограничение для самостоятельных туристов и организация групповых экскурсий. Есть также идея сафари-туров на машинах, чтобы увидеть оленей, муфлонов и пеликанов на безопасном для себя и природы расстоянии.

К слову, Факты ICTV рассказывали об отдыхе в Сергеевке.

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