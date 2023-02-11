Газовые сети в аварийном состоянии: почему облгазы отдают под управление государству

Почти 600 семей в Днепре снова с газом, поскольку специалисты смогли восстановить сети и вернуть газоснабжение в дом, по которому 14 января российские террористы ударили ракетой.

Однако ситуация до сих пор остается сложной, поскольку по всей территории Украины ремонта и замены ждут тысячи километров газовых труб, и это не только в прифронтовых регионах.

Газораспределительные сети, которыми руководили частные облгазы, иногда до сих пор в аварийном состоянии из-за изношенности и недофинансирования.

Исправлять это придется уже новосозданному государственному оператору газосетей.

Как заявил начальник управления внешних коммуникаций АО Днепрогаз Никита Лучкин говорит, что специалисты проверили целостность подземного газопровода, который пролегает вдоль дома.

Также газовщики проверили сети в радиусе 500 м вокруг дома, осуществили реконструкцию подводящих газопроводов и восстановили их изоляционное покрытие, говорит он.

С недавних пор газовыми сетями Днепра, а также Харькова и области снова занимается государственная компания. Чуть дольше государственный оператор работает в Кропивницком и работы газовщикам хватает везде, независимо от расстояния до фронта.

Главный инженер Кропивницкого филиала ООО Газораспределительные сети Украины Владимир Шаповал говорит, что газопроводам более 25 лет, поэтому их приходится чаще обслуживать.

— Сети постоянно устаревают и к ним нужно постоянное внимание, поскольку с газом шутить не нужно, — объясняет он.

Всего же под управление нового газового оператора сетей, согласно решению правительства, должны перейти 25 гор- и облгазов. Около 20 лет до того ими руководил частный бизнес, которому на тот момент доверили безопасность газовой инфраструктуры. При этом за аренду государственных труб платили единицы.

Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович говорит, что частные операторы фактически распоряжались этими активами бесплатно.

— Но взамен они должны были обеспечить полную амортизацию, то есть финансирование этих активов, чтобы оно не изнашивалось, — говорит эксперт.

Впрочем, на практике в газовые сети вкладывались недостаточно. Как следствие, часть газопроводов сегодня в ужасном состоянии и требует немедленного ремонта, констатирует директор ООО Газсети Денис Миргородский.

— Газораспределительные сети возвращают государству, поскольку они не могут оставаться в том состоянии, в котором есть сейчас. Это приведет к техногенной катастрофе через несколько лет: эти сети недоинвестированы, многие из них находится в аварийном состоянии, — объясняет он.

В Газсетях отмечают, что исправить ситуацию будет сложно, но возможно. Для начала планируют провести ревизию сетей, в чем Украине помогут международные партнеры.

— У нас есть предварительные договоренности с международными организациями о предоставлении нам грантов на изучение и паспортизацию сетей именно для того, чтобы установить какое количество аварийных сетей и где они расположены, — говорит Денис Миргородский.

На следующем этапе планируются масштабные реконструкция и редизайн, чтобы система отвечала современным потребностям и не была слишком дорогой в обслуживании.

Это позволит сформировать справедливый тариф и доставку газа для потребителей.

Фото: Depositphotos

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