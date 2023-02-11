Газові мережі в аварійному стані: чому облгази віддають під керування державі

Майже 600 родин в Дніпрі знову із газом, оскільки фахівці змогли відновити мережі та повернути газопостачання в будинок, по якому 14 січня російські терористи вдарили ракетою.

Проте ситуація досі залишається складною, оскільки по всій території України на ремонт та заміну чекають тисячі кілометрів газових труб, і це не лише в прифронтових регіонах.

Газорозподільні мережі, якими керували приватні облгази, подекуди й досі в аварійному стані через зношеність і недофінансування.

Виправляти це доведеться вже новоствореному державному оператору газомереж.

Як заявив начальник управління зовнішніх комунікацій АТ Дніпрогаз Микита Лучкін каже, що спеціалісти перевірили цілісність підземного газопроводу, який пролягає вздовж будинку.

Також газівники перевірили мережі в радіусі 500 м навколо будинку, здійснили реконструкцію підвідних газопроводів та відновили їх ізоляційне покриття, каже він.

Віднедавна газовими мережами Дніпра, а також Харкова та області знову опікується державна компанія. Трохи довше державний оператор працює в Кропивницькому та роботи газівникам вистачає всюди, незалежно від відстані до фронту.

Головний інженер Кропивницької філії ТОВ Газорозподільні мережі України Володимир Шаповал каже, що газопроводам понад 25 років, тому їх доводиться частіше обслуговувати.

– Мережі постійно застарівають і до них потрібна постійна увага, оскільки з газом жартувати не потрібно, – пояснює він.

Всього ж під управління нового газового оператора мереж, згідно з рішенням уряду, мають перейти 25 міськ- та облгазів. Близько 20 років до того їми керував приватний бізнес, якому на той момент довірили безпеку газової інфраструктури. При цьому за оренду державних труб платили одиниці.

Директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович каже, що приватні оператори фактично розпоряджались цими активами безоплатно.

– Але натомість вони мали забезпечити повну амортизацію, тобто фінансування цих активів, щоб воно не зношувалося, – каже експерт.

Втім на практиці в газові мережі вкладались недостатньо. Як наслідок, частина газопроводів сьогодні у жахливому стані та потребує негайного ремонту, констатує директор ТОВ Газмережі Денис Миргородський.

– Газорозподільні мережі повертають державі, оскільки вони не можуть залишатися в тому стані, в якому є зараз. Це призведе до техногенної катастрофи за кілька років: ці мережі недоінвестовані, багато з них знаходиться в аварійному стані, – пояснює він.

У Газмережах наголошують, що виправити ситуацію буде складно, але можливо. Для початку планують провести ревізію мереж, у чому Україні допоможуть міжнародні партнери.

– У нас є попередні домовленності з міжнародними організаціями щодо надання нам грантів на вивчення та паспортизацію мереж саме для того, щоб встановити яка кількість аварійних мереж та де вони розташовані, – каже Денис Миргородський.

На наступному етапі плануються масштабні реконструкція та редизайн, щоб система відповідала сучасним потребам та не була занадто дорогою в обслуговуванні.

Це дозволить сформувати справедливий тариф та доставку газу для споживачів.

Фото: Depositphotos

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