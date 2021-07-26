Global Teacher Prize Ukraine 2021: как ищут лучших учителей страны

30 лет независимости Украины и 30 лет достижений, за которыми стоят учителя — именно такой лозунг в нынешней национальной премии Global Teacher Prize Ukraine.

Кроме приема заявок на участие, команда общественной союза Освитория выехала в большой тур по стране в поисках учителей, которые гордятся своей работой. В общем преодолели более 4 тыс. километров за две недели.

Увидели много педагогов. Поощрили их подаваться на премию, записали их истории. Им на самом деле важно пообщаться лично с организаторами, предварительным победителями, финалистами, — рассказывает Ольга Нагорнюк, руководитель премии для учителей.

Здесь рассказывают, что в этом году даже ввели специальную номинацию Учитель прифронтовых территорий.

В общем, говорят, очень много учеников и родителей оставляют заявки своих любимых учителей на сайте. Поэтому, сбор заявок продлится только до 1 августа.

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