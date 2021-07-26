Global Teacher Prize Ukraine 2021: як шукають найкращих вчителів країни

30 років незалежності України і 30 років здобутків, за якими стоять вчителі – саме таке гасло у цьогорічній національній премії Global Teacher Prize Ukraine.

Окрім прийому заявок на участь, команда громадської спілки Освіторія виїхала у великий тур країною у пошуках вчителів, які пишаються своєю працею. Загалом здолали більше 4 тис. кілометрів за два тижні.

Побачили багато освітян. Заохотили їх подаватися на премію, записали їхні історії. Їм, насправді, важливо поспілкуватися особисто із організаторами, попередніми переможцями, фіналістами, – розповідає Ольга Нагорнюк, керівник премії для вчителів.

Тут розповідають, що цьогоріч навіть запровадили спеціальну номінацію Вчитель прифронтових територій.

Загалом, кажуть, дуже багато учнів та батьків лишають заявки за своїх улюблених вчителів на сайті. Тож, збір заявок триватиме лише до 1 серпня.

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