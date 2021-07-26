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Андрій Майдан |

Global Teacher Prize Ukraine 2021: як шукають найкращих вчителів країни

30 років незалежності України і 30 років здобутків, за якими стоять вчителі – саме таке гасло у цьогорічній національній премії Global Teacher Prize Ukraine.

Окрім прийому заявок на участь, команда громадської спілки Освіторія виїхала у великий тур країною у пошуках вчителів, які пишаються своєю працею. Загалом здолали більше 4 тис. кілометрів за два тижні.

Побачили багато освітян. Заохотили їх подаватися на премію, записали їхні історії. Їм, насправді, важливо поспілкуватися особисто із організаторами, попередніми переможцями, фіналістами, – розповідає Ольга Нагорнюк, керівник премії для вчителів.

Тут розповідають, що цьогоріч навіть запровадили спеціальну номінацію Вчитель прифронтових територій.

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Загалом, кажуть, дуже багато учнів та батьків лишають заявки за своїх улюблених вчителів на сайті. Тож, збір заявок триватиме лише до 1 серпня.

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