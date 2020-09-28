Голос Бабьего Яра: чем уникальна новая инсталляция в Мемориальном центре

Трагедию масштабом более чем 30 тыс. расстрелянных жизней показать непросто. Но художники нашли уникальную звуковую и визуальную форму, которая должна стать “голосом” Бабьего Яра.

Открытие подготовили при участии украинского театрального режиссера Влада Троицкого. В постановке много черного, это цвет забвения истории, но эту историю мы не должны забыть.

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Вокруг инсталляции так называемые монокуляры. Если в них заглянуть, можно увидеть, каким был Бабий Яр 79 лет назад, сразу после расстрелов. Над установкой работал большой творческий коллектив Украины, Израиля, Великобритании, США. Всего более 100 человек.

Также важную роль в инсталляции играет звук. Отовсюду хор голосов говорит имена убитых. Историки нашли 19 тыс. реальных имен.

Ее откроют на территории урочища 29 сентября к 79 годовщине Холокоста. Она станет еще одним воплощением Мемориального центра и шагом к созданию первого в Восточной Европе современного музея Холокоста.

Также создание мемориала Холокоста Бабий Яр обсудили на Киевском еврейском форуме.