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Голос Бабиного Яру: чим унікальна нова інсталяція в Меморіальному центрі

Трагедію масштабом у понад 30 тис. розстріляних життів показати непросто. Але художники знайшли унікальну звукову та візуальну форму, яка має стати “голосом” Бабиного Яру.

Відкриття підготували за участі українського театрального режисера Влада Троїцького. У постановці багато чорного, це колір забуття історії, але цю історію ми не маємо права забути.

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Довкола інсталяції так звані монокуляри. Якщо в них заглянути, можна побачити, яким був Бабин Яр 79 років тому, одразу після розстрілів. Над інсталяцією працював великий творчий колектив України, Ізраїлю, Великої Британії, США. Загалом понад 100 людей.

Також важливу роль в інсталяції відіграє звук. Звідусіль хор голосів промовляє імена вбитих. Історики відшукали 19 тис. реальних імен.

Її відкриють на території урочища 29 вересня до 79 роковини Голокосту. Вона стане ще одним втіленням Меморіального центру і кроком до створення першого у Східній Європі сучасного музею Голокосту.

Також створення меморіалу Голокосту Бабин Яр обговорили на Київському єврейському форумі.

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