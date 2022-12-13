Глава Нацсовета Герасимьюк рассказала, что даст принятие закона О медиа СМИ и Украине

На этой неделе Верховная Рада может наконец-то проголосовать за долгожданный закон “О медиа”. Принятый в начале осени в первом чтении документ – это одно из наших обязательств, необходимых для вступления в Европейский Союз.

Его авторы рассчитывают, что документ поможет медиаотрасли и усилит информационную безопасность государства.

Ко второму чтению депутаты подали более тысячи поправок. Ряд замечаний касаются регулировки онлайн-медиа.

Детальнее о новациях в законодательстве о СМИ рассказала глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.

Регулировка онлайн-медиа

— Согласно закону, Нацсовет не имеет права блокировать без суда онлайн-медиа. В законе говорится, что зарегистрированные и не зарегистрированные онлайн-медиа за ряд нарушений могут быть блокированы через суд, — отмечает Герасимьюк.

Нацсовету разрешается заблокировать на 2 недели только анонимные онлайн-медиа, которые и приносят вред.

– Причем онлайн-медиа – это не блоггеры, это не личные страницы, это не аккаунты каждого из нас. Это те, кто себя зарегистрирует как медиа в онлайн, — добавляет глава Нацсовета.

По ее словам, закон дает преимущества официальным СМИ. Но тот, кто не хочет регистрировать медиа ресурс, может работать и так.

– Кто не захочет регистрироваться, будет работать так. Хотя, если они будут нарушать закон Украины, а именно в тяжелых аспектах, и здесь мы говорим о дезинформации, призывах к войне, к насилию, они тоже будут отвечать по закону, — предупреждает Герасимьюк.

Кроме того, закон будет противодействовать российской дезинформации и пропаганде.

Закон является евроинтеграционным

К тому же, новый закон является евроинтеграционным — то есть приводит украинское медийное законодательство в соответствие с европейским.

– Мы кандидаты на вступление в ЕС и наш закон является одним из тех требований, выполнение которых мы должны продемонстрировать, чтобы это кандидатство было подтверждено. Если завтра кто-то будет против этого закона, то и против того, чтобы Украина стала членом ЕС, — говорит она.

Фото: Ольга Герасимьюк

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