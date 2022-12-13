Голова Нацради Герасим’юк розповіла, що дасть ухвалення закону Про медіа ЗМІ та Україні

Цього тижня Верховна Рада може нарешті проголосувати за довгоочікуваний закон “Про медіа”. Ухвалений на початку осені у першому читанні документ – це одне з наших зобов’язань, необхідних для вступу до Європейського Союзу.

Його автори розраховують, що документ допоможе медіагалузі та посилить інформаційну безпеку держави.

До другого читання депутати подали понад тисячу правок. Ряд зауважень стосуються регулювання онлайн-медіа.

Детальніше про новації в законодавстві про ЗМІ розповіла голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк.

Регулювання онлайн-медіа

– Згідно закону, Нацрада немає права блокувати без суду онлайн-медіа. У законі говориться про те, що зареєстровані та не зареєстровані онлайн-медіа за ряд порушень можуть бути блоковані через суд, – зазначає Герасим’юк.

Нацраді дозволяється заблокувати на 2 тижні тільки анонімні онлайн-медіа, які і приносять шкоду.

– При чому онлайн-медіа – це не блогери, це не особисті сторінки, це не акаунти кожного з нас. Це ті, хто зареєструє себе, як медіа в онлайн, – додає голова Нацради.

За її словами, закон дає переваги для офіційних медіа. Але той, хто не хоче реєструвати медіа ресурс, може працювати й так.

– Хто не захоче зареєструватися, буде працювати так. Хоча, якщо вони будуть порушувати закон України, а саме у тяжких аспектах, і тут ми говоримо про дезінформацію, заклики до війни, до насилля, вони теж будуть відповідати за законом, – попереджає Герасим’юк.

Крім того, закон протидіятиме російській дезінформації та пропаганді.

Закон є євроінтеграційним

До того ж, новий закон є євроінтеграційним – тобто приводить українське медійне законодавство у відповідність до європейського.

– Ми кандидати до вступу ЄС і наш закон є однією з тих вимог, виконання яких ми повинні продемонструвати, щоб це кандидатство було підтверджено. Якщо завтра хтось буде проти цього закону, то й проти того, щоб Україна стала членом ЄС, – каже вона.

Фото: Ольга Герасим’юк

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