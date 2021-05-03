Главное требование — две дозы вакцины. Европа может открыть границы для туристов
Евросоюз готовится открыться для иностранцев из стран, не входящих в сообщество. По крайней мере к этому призвала Еврокомиссия. Главное требование к претендентам на въезд — полностью завершенный курс прививок. Признают только дозы, лицензированные в ЕС.
Между тем, европейские страны уже начали постепенно и осторожно возвращаться к нормальной жизни.
Франция уже сделала шаг в этом направлении, правда в пределах страны, теперь между регионами страны можно передвигаться свободно. До сих пор в рамках карантина можно было уезжать от дома не дальше, чем на 10 км.
Италия начинает возвращаться к привычной жизни. В Мадриде провели первый от начала пандемии бой быков. Публика в масках, сиденья продезинфицированы и на дистанции.
А в британском Ливерпуле провели первый полноценный музыкальный фестиваль. Его называют пилотным. Пяти тысячам зрителей разрешили не надевать масок и не соблюдать дистанцию. Нужен только отрицательный тест и повторные анализы через 5 дней после окончания фестиваля.
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