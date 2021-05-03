Головна вимога – дві дози вакцини. Європа може відкрити кордони для туристів

Євросоюз готується відкритися для іноземців з країн, що не входять до спільноти. Принаймні до цього закликала Єврокомісія. Головна вимога до претендентів на в’їзд – повністю завершений курс щеплень. Визнають лише дози, ліцензовані в ЄС.

Тим часом, європейські країни вже почали поступово та обережно повертатися до нормального життя.

Франція вже зробила крок у цьому напрямку, щоправда в межах країни, тепер між регіонами країни можна пересуватися вільно. Досі в рамках карантинних обмежень можна було від’їжджати від дому не далі, ніж за 10 км.

Італія починає повертатися до звичного життя. У Мадриді провели перший від початку пандемії бій биків. Публіка в масках, сидіння продезінфіковані і на дистанції.

А у британському Ліверпулі провели перший повноцінний музичний фестиваль. Його називають пілотним. П’ятьом тисячам глядачів дозволили не надягати масок і не дотримуватися дистанції. Потрібен лише негативний тест і повторні аналізи через 5 днів по завершенні фестивалю.

Covid-19 у світі

Коронавірусна хвороба не припиняє поширюватися світом, тому країни вживають різні заходи для боротьби з пандемією.

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