Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Світ

Головна вимога – дві дози вакцини. Європа може відкрити кордони для туристів

Євросоюз готується відкритися для іноземців з країн, що не входять до спільноти. Принаймні до цього закликала Єврокомісія. Головна вимога до претендентів на в’їзд – повністю завершений курс щеплень. Визнають лише дози, ліцензовані в ЄС.

Тим часом, європейські країни вже почали поступово та обережно повертатися до нормального життя.

Франція вже зробила крок у цьому напрямку, щоправда в межах країни, тепер між регіонами країни можна пересуватися вільно. Досі в рамках карантинних обмежень можна було від’їжджати від дому не далі, ніж за 10 км.

Італія починає повертатися до звичного життя. У Мадриді провели перший від початку пандемії бій биків. Публіка в масках, сидіння продезінфіковані і на дистанції.

А у британському Ліверпулі провели перший повноцінний музичний фестиваль. Його називають пілотним. П’ятьом тисячам глядачів дозволили не надягати масок і не дотримуватися дистанції. Потрібен лише негативний тест і повторні аналізи через 5 днів по завершенні фестивалю.

Covid-19 у світі

Коронавірусна хвороба не припиняє поширюватися світом, тому країни вживають різні заходи для боротьби з пандемією.

Факти ICTV зібрали найважливіші новини про коронавірус в Україні та світі за 3 травня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Коронавірус в Києві: за добу у столиці зафіксували 95 випадків Covid-19
Коронавірус в Києві: за добу у столиці зафіксували 95 випадків Covid-19
Чому не всі довіряють паспортам Covid-вакцинації – дослідження
Чому не всі довіряють паспортам Covid-вакцинації – дослідження
Благодійний концерт у США та рекордна кількість смертей в Індії: коронавірус 3 травня
Благодійний концерт у США та рекордна кількість смертей в Індії: коронавірус 3 травня
Принц Гаррі закликав розповсюджувати вакцини проти Covid-19 всім і всюди
Принц Гаррі закликав розповсюджувати вакцини проти Covid-19 всім і всюди
Київ та дев’ять регіонів – у жовтій: в Україні оновили зони карантину
Київ та дев’ять регіонів – у жовтій: в Україні оновили зони карантину
В Україні впала захворюваність на Covid-19 – 2 758 випадків за добу
В Україні впала захворюваність на Covid-19 – 2 758 випадків за добу
Буде поруч у скрутну хвилину: Британія передасть Індії додаткові апарати ШВЛ
Буде поруч у скрутну хвилину: Британія передасть Індії додаткові апарати ШВЛ
Чи вакцинуватиме Україна іноземних дипломатів – Кулеба
Чи вакцинуватиме Україна іноземних дипломатів – Кулеба
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка