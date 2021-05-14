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Горы и вкусная еда: на Закарпатье создали маршруты для самостоятельных путешествий

На Закарпатье создали десять туристических маршрутов для самостоятельных путешествий. Так, украинцы смогут путешествовать, одновременно придерживаясь карантинных правил.

Все маршруты проходят через Ужанскую долину. Над ними работали экскурсоводы и историки. Путешественники смогут полюбоваться горами, ознакомиться с достопримечательностями и попробовать вкусную местную кухню.

Желающие смогут путешествовать пешком, на велосипеде или автомобиле, туры рассчитаны на период от одного до трех дней.

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Вся информация о них есть в специальном мобильном приложении.

Кроме того, в свободном доступе есть аудиогиды и контакты экскурсоводов.

Сезон отпусков в Украине

В Украине перед началом туристического сезона усилят меры по борьбе с коронавирусом.

Ограничения необходимы, чтобы в стране не ухудшалась эпидситуация.

Подробнее о старте курортного сезона в Украине читайте на Фактах ICTV.

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