Гори і смачна їжа: на Закарпатті створили маршрути для самостійних подорожей
На Закарпатті створили десять туристичних маршрутів для самостійних подорожей. Так, українці зможуть подорожувати з дотриманням карантинних правил.
Усі маршрути пролягають через Ужанську долину. Над ними працювали екскурсоводи й історики. Мандрівники зможуть помилуватися горами, ознайомитися з визначними пам’ятками і спробувати смачну місцеву кухню.
Охочі зможуть подорожувати пішки, на велосипеді чи автомобілі, мандрівки розраховані на період від одного до трьох днів.
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Уся інформація про них є у спеціальному мобільному додатку.
Крім того, у вільному доступі є аудіогіди та контакти екскурсоводів.
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В Україні перед початком туристичного сезону посилять заходи для боротьби з коронавірусом.
Обмеження необхідні, щоб у країні не погіршувалася епідситуація.
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