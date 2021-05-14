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Гори і смачна їжа: на Закарпатті створили маршрути для самостійних подорожей

На Закарпатті створили десять туристичних маршрутів для самостійних подорожей. Так, українці зможуть подорожувати з дотриманням карантинних правил.

Усі маршрути пролягають через Ужанську долину. Над ними працювали екскурсоводи й історики. Мандрівники зможуть помилуватися горами, ознайомитися з визначними пам’ятками і спробувати смачну місцеву кухню.

Охочі зможуть подорожувати пішки, на велосипеді чи автомобілі, мандрівки розраховані на період від одного до трьох днів.

Читайте: Море чи гори: де відпочити влітку в Україні та ціни

Уся інформація про них є у спеціальному мобільному додатку.

Крім того, у вільному доступі є аудіогіди та контакти екскурсоводів.

Сезон відпусток в Україні

В Україні перед початком туристичного сезону посилять заходи для боротьби з коронавірусом.

Обмеження необхідні, щоб у країні не погіршувалася епідситуація.

Детальніше про старт курортного сезону в Україні читайте на Фактах ICTV.

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