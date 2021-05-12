В Украине усилят меры безопасности с началом курортного сезона

В Украине перед стартом курортного сезона усилят меры безопасности.

Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что больше всего это будет касаться безопасности пассажирских перевозок.

— Активный курортный сезон — это период повышенной опасности, особенно на загруженных транспортом украинских дорогах. Все подразделения МВД должны быть готовы к обеспечению безопасности, нужно составить графики привлечения личного состава, определить особо опасные места на дорогах, провести превентивную работу с перевозчиками, — отметил Яровой.

Также в МВД особое внимание обратили на противопожарные меры и на обеспечение безопасности детей во время каникул в местах массового отдыха, оздоровительных учреждениях, а также во время экскурсий.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что уже проведена первоочередная работа по безопасности дорожного движения, что позволило в праздничные дни на 12% сократить количество смертей и травм в результате ДТП и на 17% — с начала 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Командующий Нацгвардии Николай Балан подчеркнул, что особое внимание во время курортного сезона нужно обратить на побережье у района проведение Операции объединенных сил и окрестностях.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что с середины этого месяца ГНСУ ожидает рост пассажиропотока и выезда украинских граждан на отдых преимущественно через аэропорты. Сейчас осуществляется около 250 рейсов в сутки, прогнозируется увеличение на 30%.

Covid-сертификаты в Украине

Введение электронных Covid сертификатов в Украине и мире упростит путешествия в будущем. Они могут заработать уже летом.

Документ планируют выдавать через приложение Действие. Его можно будет получить после прививки против Covid-19.