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Олексій Савіцький, Оглядач енергетичних ринків
Мирослава Прокопюк, Журналістка Факти ICTV

Готуємося до зими! Що потрібно знати про опалювальний сезон

На календарі – спекотний серпень. Але саме зараз час перевірити свою готовність до зими. Попри війну, тепловики активно готуються до сезону: ремонтують обладнання та мережі. Та клопотів додає загроза обстрілів, тож місцеві громади адаптують свої комунальні системи під воєнні виклики.

У Новояворівську, що на Львівщині, замість старих іржавих труб нині прокладають нові, сучасні. Вони мають вберегти від величезних втрат тепла, яке раніше в буквальному сенсі йшло в землю.

Та до настання холодів тепловики мають не лише відремонтувати зношені чи пошкоджені тепломережі та обладнання, а й сформувати запаси, що знадобляться у випадку аварій.

Фактор безпеки – ключовий у підготовці до наступної зими, констатують фахівці. Тому захисту персоналу та обладнання приділяють особливу увагу.

Та попри важку працю тепловиків, наступна зима обіцяє бути не легшою за попередню. Адже Росія може посилити свій терор проти української енергетики. Тож громади мають бути готовими і до аварійних відключень. Щоб вони не були критичними для людей, міста закуповують резервне паливо, генератори та мобільні котельні. Вони корисні тим, що пересувні, виробляють одночасно і електрику, і тепло. А ще можуть працювати як на газі, так і на альтернативному паливі – деревині.

Не менш важливим є й підвищення рівня енергоефективності. Добре утеплений будинок довше зберігатиме тепло навіть у випадку аварій на котельні чи мережі. А індивідуальний тепловий пункт дозволить споживати тепло значно ефективніше.

Споживати економно закликають і людей із індивідуальними газовими котлами. Тож буде не зайвим зробити профілактику наявного обладнання, а то й установити ефективніше. А ще варто якісно утеплити житло. Такі інвестиції в енергоефективність обов’язково окупляться.

Газ, Нафтогаз, Укргазвидобування, Факти ICTV
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