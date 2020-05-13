Готовят без масок и не меняют перчатки: проверка МАФов в Киеве

В Киеве уже заработали киоски, в которых готовят шаурму, кофе и другой стрит-фуд. Однако с санитарными и карантинными нормами там не всегда хорошо.

Факты воочию видели, как продавщицы готовят блюда без масок и не меняют перчаток. И срок годности продуктов иногда вызывает большие сомнения.

Подробнее о проверке МАФов в Киеве смотрите в сюжете Натальи Жуковской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работают рынки в Киеве.

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