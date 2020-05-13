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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Готують без масок і не міняють рукавички: перевірка МАФів у Києві

У Києві вже запрацювали кіоски, у яких готують шаурму, каву та інший стріт-фуд. Проте із санітарними та карантинними нормами там не завжди добре.

Факти на власні очі бачили, як продавчині готують страви без масок та не змінюють рукавичок. Та й термін придатності харчів іноді викликає великі сумніви.

Докладніше про перевірку МАФів у Києві дивіться у сюжеті Наталії Жуковської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працюють ринки у Києві.

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