Готовят раз в день, окна и двери — настежь: на Прикарпатье люди два месяца без газа

Прошло более двух месяцев, как июньский паводок повредил газопровод на Прикарпатье, а газоснабжение до сих пор не восстановили в шести селах Матеивецькой объединенной общины.

Мария варит еду раз в неделю. Женщина ухаживает за 86-летней немощной матерью. Говорит, им еще повезло, потому что в доме уцелела каменная печь.

С июня без газа живут жители сразу шести сел. Приспосабливаются, как могут.

Более трехсот домов подтопило в семи селах Матеивськой ОТГ. Люди открывают окна и двери. Пока погода хорошая дома сушат сквозняками. Включить отопление не могут, потому как газопровод к селу уничтожила большая вода.

Деньги на восстановление из областного бюджета выделили давно, однако газовики не стали работать. Появлялись только когда приезжали чиновники. Люди собирались, протестовали и ждали выполнения обещаний.

В Прикарпатье в горном Верховинском районе в июле с горы сошел селевой поток и снова заблокировал дорогу. В ловушке оказалось несколько сел. В одном из районов зафиксировали землетрясение амплитудой 2,5.

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