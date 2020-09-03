Готують раз на день, вікна та двері – навстіж: на Прикарпатті люди два місяці без газу

Минуло більше двох місяців, як червневий паводок пошкодив газопровід на Прикарпатті, а газопостачання до сих пір не відновили у шести селах Матеївецької об’єднаної громади.

Пані Марія варить їсти раз на тиждень. Жінка доглядає 86-річну немічну маму. Каже, їм ще пощастило, бо в будинку вціліла мурована піч.

З червня без газу живуть жителі одразу шести сіл. Пристосовуються, як можуть.

Понад три сотні будинків підтопило в семи селах Матеївської ОТГ. Люди відчиняють вікна та двері. Поки погода гарна оселі сушать протягами. Увімкнути опалення не можуть, бо газогін до села знищила велика вода.

Гроші на відновлення з обласного бюджету виділили давно, проте газовики до робіт не стали. З’являлися лише коли приїжджали чиновники. Люди збиралися, протестували і чекали виконання обіцянок.

У Прикарпаття в гірському Верховинському районі в липні з гори зійшов селевий потік і знову заблокував дорогу. В пастці опинилося кілька сіл. В одному з районів зафіксували землетрус амплітудою 2,5.

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