Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Готують раз на день, вікна та двері – навстіж: на Прикарпатті люди два місяці без газу

Минуло більше двох місяців, як червневий паводок пошкодив газопровід на Прикарпатті, а газопостачання до сих пір не відновили у шести селах Матеївецької об’єднаної громади.

Пані Марія варить їсти раз на тиждень. Жінка доглядає 86-річну немічну маму. Каже, їм ще пощастило, бо в будинку вціліла мурована піч.

З червня без газу живуть жителі одразу шести сіл. Пристосовуються, як можуть.

Понад три сотні будинків підтопило в семи селах Матеївської ОТГ. Люди відчиняють вікна та двері. Поки погода гарна оселі сушать протягами. Увімкнути опалення не можуть, бо газогін до села  знищила велика вода.

Гроші на відновлення з обласного бюджету виділили давно, проте газовики до робіт не стали. З’являлися лише коли приїжджали чиновники. Люди збиралися, протестували і чекали виконання обіцянок.

У Прикарпаття в гірському Верховинському районі в липні з гори зійшов селевий потік і знову заблокував дорогу. В пастці опинилося кілька сіл. В одному з районів зафіксували землетрус амплітудою 2,5.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Відпочинок у Карпатах восени 2020 року: куди поїхати, які цікаві місця відвідати
Відпочинок у Карпатах восени 2020 року: куди поїхати, які цікаві місця відвідати
Пам’ятають наслідки. Селяни Прикарпаття вимагають припинити масштабну вирубку лісів
Пам’ятають наслідки. Селяни Прикарпаття вимагають припинити масштабну вирубку лісів
У Калуші швидка шість разів відмовилась їхати на виклик до непритомного пенсіонера
У Калуші швидка шість разів відмовилась їхати на виклик до непритомного пенсіонера
Повені у Західній Україні: Рада виділила 2 млрд грн допомоги
Повені у Західній Україні: Рада виділила 2 млрд грн допомоги
На західній Україні залишаються підтопленими 95 населених пунктів
На західній Україні залишаються підтопленими 95 населених пунктів
Повінь на Західній Україні: рівень води спадає, на Прикарпатті підтоплено понад 8 тис. будинків
Повінь на Західній Україні: рівень води спадає, на Прикарпатті підтоплено понад 8 тис. будинків
Галич у воді, Чернівці готуються до евакуації: наслідки негоди в Україні
Галич у воді, Чернівці готуються до евакуації: наслідки негоди в Україні
В Івано-Франківській області випала двомісячна норма дощів – Укргідрометцентр
В Івано-Франківській області випала двомісячна норма дощів – Укргідрометцентр

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка