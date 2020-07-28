Непогода испытывает Прикарпатье: с неба летят куски льда, несколько сел в ловушке

В Прикарпатье в горном Верховинском районе с горы сошел селевой поток и снова заблокировал дорогу. В ловушке оказалось несколько сел. В одном из районов зафиксировали землетрясение амплитудой 2,5. А вчера рядом засыпало градом. Непогода уничтожила урожай. Выбило напрочь все овощи, листья и побеги посекло полностью.

Накануне бушевали ливни с градом. Местами с неба падали целые куски льда, вспоминают селяни.

Ливень с градом в Иванковцах продолжались почти час, подтопило дворы селян и хуже — стихия испортила весь урожай.

Град прошелся волной, задев несколько сел.

А вот лило по всему Прикарпатью.

Накануне досталось и Хмельницкой области. Сильный ливень со шквальным ветром срывал крыши и валил деревья. В Чемеровецком районе и в областном центре подтоплены дворы и дома. В Хмельницком залило школу, спасатели откачивали воду просто из классов.

Пострадал от ливня и юг, затопило курортную Кирилловку. Люди черпали воду из зданий лопатами.

А на Херсонщине в селе Сокологорное Генического района подтопило несколько десятков домов, в которых живут полторы сотни жителей. На юге грозы с градом и шквалами прогнозируют сегодня (28 июля), а завтра непогода с дождями снова будет бушевать в западных областях. В Карпатах ожидают поднятия рек.

В Кирилловке после шторма и ливня с грозой затопило улицы поселка и базы отдыха на Федотовой косе.

Людям на косе пришлось передвигаться по пояс в воде, автомобили оказались затопленными по самые окна. И даже спустя сутки после потопа Федотова коса остается затопленной, хотя вода постепенно убывает.

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