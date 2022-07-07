Июль, 07 в 17:14

На территории Европы и Америки довольно популярной является воздушная система отопления. В Украине же она менее популярна, хотя пользователи считают ее достаточно эффективной.

Что такое воздушное отопление, как оно работает и сколько стоит — узнавали Факты ICTV.

Воздушное отопление: что это и как работает

В общем, это система отопления, в которой теплоносителем выступает нагретый воздух.

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Обычно ее используют для нагрева складских, производственных и торговых помещений, или для сооружений с непостоянной эксплуатацией. Однако ее можно использовать и для обогрева частных домов.

Воздушное отопление может быть реализовано как локально, с использованием тепловентиляторов, так и централизованно, когда готовится воздух в вентиляционной установке и подается в помещение по системе воздуховодов.

Локальные устройства подходят для маленьких помещений, центральные — для большой квадратуры.

В данной системе теплоносителем выступает нагретый воздух, который переносит энергетический потенциал из одной среды в другую.

Воздушное отопление работает благодаря комбинации тепла в сети воздуховодов и воздухораспределительных устройств.

Источником нагрева является теплогенератор. Данное оборудование генерирует определенное количество тепла, которое необходимо для обогрева жилого дома или производства.

Главным в системе является газовый котел, в котором дымовые газы через теплообменник передают теплоту сгорания газа непосредственно воздуху.

Внутренний воздух помещений забирается через заборную решетку, проходит через фильтр и попадает в теплообменник, где нагревается. К внутреннему воздуху в камере подмешивается часть воздуха с улицы, тем самым обеспечивая дом свежим воздухом.

Нагретый и очищенный воздух вентилятором транспортируется через систему воздуховодов и равномерно раздается в помещения. Такой цикл постоянно повторяется до достижения заданной вами температуры на термостате.

Системой можно управлять с программного термостата, на котором вы задаете нужную температуру, режим (зима или лето) и вентиляцию.

Термостат также имеет свои особенности — его можно запрограммировать для поддержания разной температуры воздуха в течение суток (утро, день, вечер, ночь).

Кстати, эта система может не только нагревать, но и охлаждать воздух. Например, летом на термостате устанавливается режим Охлаждения и воздух проходит не через нагрев, а через секцию охлаждения.

Секцию нагрева или охлаждения вообще можно выключить, тогда система будет работать в режиме вентиляции, просто очищая воздух.

К преимуществам воздушного отопления можно отнести:

быстрое отопление дома;

отопление можно легко отключить при необходимости;

возможность устанавливать индивидуальную температуру;

отсутствие радиаторов дает широкие возможности в дизайне интерьера;

безопасность, экономичность, низкое энергопотребление, долговечность;

обладает высоким коэффициентом теплоотдачи при относительно невысоких затратах на топливо;

отопление может быть объединено с системой вентиляции и кондиционирования, а также иметь дополнительные функции, например, фильтрацию воздуха.

Как провести воздушное отопление

Для этого стоит обратиться к специалистам. Ведь система такого отопления довольно громоздкая, поэтому в старых домах ее установка может украсть высоту потолка (воздушное отопление устанавливают преимущественно сверху).

Эксперты в сфере воздушного отопления учтут ваши пожелания и посоветуют лучший вариант для вашего дома.

Сначала специалисты спроектируют систему, дальше будет этап монтажа, затем наладка работы теплогенераторов и сети воздуховодов.

Сколько стоит

Цена установки системы зависит от площади помещения или дома, системы отопления, наличия дополнительных функций и тому подобное.

То есть стоимость будет зависеть от ваших личных пожеланий. Высчитывается она индивидуально.

Выяснять стоимость установки воздушного отопления лучше у специалистов, которые будут вам его монтировать. Они объяснят все процессы работы и учтут необходимое оборудование.