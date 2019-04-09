Деньги до зарплаты: как не стать жертвой быстрых кредитов

Миллионы украинцев пользуются услугой – средства в долг до зарплаты. Финансовые учреждения, количество которых выросло в течение последней пятилетки, нашли для себя нишу микрокредитования. Банкам неинтересно выдавать суммы меньше 10 тысяч, а необходимости такие есть. Даже несмотря на высокие проценты – путь к кредитным учреждениям не зарастает.

Самые распространенные истории, почему не возвращают – болезни, неотложные расходы, срочные командировки, увольнения или даже ссоры.

Проблемные заемщики сразу попадают в черные списки. Правда, если ситуация у человека действительно непростая – в компании уверяют: готовы идти на встречу клиенту. Все, что нужно – документально доказать вашу неплатежеспособность.

Одолжить у финкомпаниях можно от 50 гривен до 15 тысяч, сроком от одного дня до месяца. Стоят займа недешево – от 40% до 60%. То есть берете 10 тысяч – будьте готовы отдать около 14. Если просрочили – пеня и штрафы в среднем 2% от суммы в сутки.

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Чтобы заем был необременительной для человека или семьи, есть простой способ, как рассчитать сумму, чтобы не влезть в долги.

– Если вы влезли в кредит, то семья не может отдавать более 20% от своего бюджета, если это 30% – это уже звонкий колокольчик, – говорят эксперты.

Все эксперты советуют в первую очередь – внимательно читать договор, на котором будет стоять подпись. И считать полную сумму возврата.

К слову, в Украине четыре банка будут выдавать теплые кредиты: ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк.

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