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В Берлине протесты из-за высокой стоимости аренды жилья

В Берлине протесты из-за высокой стоимости аренды жилья. Несколько тысяч протестующих несут плакаты с лозунгом Иметь дом – основное право.

Организаторы начали собирать подписи под петицией о референдуме, об экспроприации жилых компаний. Они требуют, чтобы компании с более тремя тысячами квартир были переданы государству.

В последние годы разница в стоимости между частными и государственными домами в Германии выросла в среднем на 3,6%. По оценкам сената Берлина, покупка частных квартир обойдется государству в более 30 миллиардов евро.

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Напомним, в Берлине 11 декабря состоялась встреча в нормандском формате на уровне политических советников. Главная тема – захват РФ украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

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