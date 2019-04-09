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Гроші до зарплати: як не стати жертвою швидких кредитів

Мільйони українців користуються послугою – кошти у борг до зарплати. Фінансові установи, кількість яких виросла протягом останньої пятирічкі, знайшли для себе нішу мікрокредитування. Банкам нецікаво видавати суми менше 10 тисяч, а потреби такі є. Навіть не зважаючи на високі відсотки – стежка до кредитних установ не заростає.

Найпоширеніші історії, чому не повертають  – хвороби, невідкладні витрати, термінові відрядження, звільнення або навіть сварки.

Проблемні позичальники одразу потрапляють до чорних списків. Щоправда, якщо ситуація у людини дійсно непроста – у компанії запевняють: готові йти на зустріч клієнту. Все, що потрібно – документально довести вашу неплатоспроможність.

Позичити у фінкомпаніях можна від 50 гривень до 15 тисяч, терміном від одного дня до місяця. Коштують позики недешево – від 40% до 60%. Тобто берете 10 тисяч – будьте готові віддати близько 14. Якщо прострочили – пеня і штрафи в середньому 2% від суми за добу.

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Щоб позика була необтяжливою для людини чи родини, є простий спосіб, як розрахувати суму, щоб не влізти в борги.

– Якщо ви влізли в кредит, то родина не може віддавати більше 20% від свого бюджету, якщо це 30% – це вже дзвінкий дзвіночок, – кажуть експерти.

Всі експерти радять у першу чергу – уважно читати договір, на якому буде стояти ваш підпис. І рахувати повну суму повернення.

До слова, в Україні чотири банки видаватимуть теплі кредити: ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк.

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