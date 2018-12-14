Деньги должны работать: как украинцам заработать на депозитах

Деньги должны работать, а не лежать под матрасом, говорят экономисты. Это одно из главных отличий богатых людей.

Украинцы же пока не привыкли делать деньги активными. Однако для этого много не надо – специалисты уверяют, что банковская система в Украине в настоящее время надежная – причем предлагает хорошие проценты на депозиты.

Экономисты утверждают, деньги, которые сохраняют украинцы под матрасом, не только не приумножаются, но и теряют свою ценность из-за инфляции.

Хранят сбережения украинцы в основном в американской валюте. Евро, несмотря на свою стабильность и открытые границы с Европой, популярностью не пользуется. И только каждый 10-й украинец хранит заначку в национальной валюте. Это, несмотря на высокие проценты, на депозиты в банках.

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Однако самые большие они именно для гривны. До 17% годовых. В долларах и евро депозитные доходы в 4 раза меньше. Но высокие ставки для национальной валюты продлятся недолго, предрекают финансисты. В следующем году инфляция упадет до 7%, после чего банки сделают депозитные предложения на много скромнее.

Ранее Факты ICTV писали, что будет с долларом в 2019 году.

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