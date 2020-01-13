Грядка в бассейне. Как на Львовщине выращивают тепличную зелень

Свежая и полезная зелень посреди зимы. На Львовщине выращивают салат в разумной теплице по нидерландскими технологиями. Зелень растет не в почве, а в бассейне. А количество света, полива и удобрения контролирует компьютеризированная система.

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На восьми гектарах тепличного комплекса собирают до 2 млн кустов в год. Это единственная в Украине теплица, где зелень выращивают не в почве, а в бассейне. Путь растения от пророщенного семена к прилавку составляет зимой 45 дней, а летом – 30. Бассейны помогают сэкономить время, ведь вода не поглощается почвой, а специальные микроэлементы наполняют корни растений питательными веществами. Детали в сюжете Мирославы Прокопюк.

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