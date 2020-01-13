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Факти / Відео / Україна

Грядка в басейні. Як на Львівщині вирощують тепличну зелень

Свіжа та корисна зелень посеред зими. На Львівщині вирощують салат у розумній теплиці за нідерландськими технологіями. Зелень росте не в ґрунті, а в басейні. А кількість світла, поливу і добрива контролює комп’ютеризована система.

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На восьми гектарах тепличного комплексу збирають до 2 млн кущів на рік. Це єдина в Україні теплиця, де зелень вирощують не в ґрунті, а в басейні. Шлях рослини від пророщеної насінини до прилавку складає взимку 45 днів, а влітку – 30. Басейни допомагають зекономити час, адже вода не поглинається ґрунтом, а спеціальні мікроелементи наповнюють коріння рослин поживними речовинами. Деталі у сюжеті Мирослави Прокопюк.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як вирощують червоний апельсин на Сицилії і чим він корисний.

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