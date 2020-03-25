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Факты / Видео / Украина

Грибок съедает стены, столовой нет: школа в Солотвино разрушается на глазах

20 лет строили и не достроили — на Прикарпатье в поселке Солотвино не могут привести в порядок учебное заведение.

В 2006 году два корпуса школы сдали в эксплуатацию. Но сейчас здание разрушает грибок — он буквально съедает стены. Крыша течет, столовой нет.

Чиновники же кормят детей только обещаниями и из года в год откладывают достройку школы. Репортаж Ирины Тимчишин.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в селе Виры на Ровенщине в школе на 200 человек учатся более 600 детей.

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