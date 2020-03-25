Грибок з’їдає стіни, їдальні немає: школа у Солотвині руйнується на очах
20 років будували і не добудували – на Прикарпатті у селищі Солотвине не можуть довести до ладу навчальний заклад.
2006-го два корпуси школи здали в експлуатацію. Та нині будівлю руйнує грибок – він буквально з’їдає стіни. Дах тече, їдальні немає.
Чиновники ж годують дітей лише обіцянками і з року в рік відкладають добудову школи. Репортаж Ірини Тимчишин.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у селі Вири на Рівненщині у школі на 200 осіб навчаються понад 600 дітей.
2020-03-25Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.