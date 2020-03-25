Грибок з’їдає стіни, їдальні немає: школа у Солотвині руйнується на очах

20 років будували і не добудували – на Прикарпатті у селищі Солотвине не можуть довести до ладу навчальний заклад.

2006-го два корпуси школи здали в експлуатацію. Та нині будівлю руйнує грибок – він буквально з’їдає стіни. Дах тече, їдальні немає.

Чиновники ж годують дітей лише обіцянками і з року в рік відкладають добудову школи. Репортаж Ірини Тимчишин.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у селі Вири на Рівненщині у школі на 200 осіб навчаються понад 600 дітей.

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