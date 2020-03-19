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Гривна слабеет: стоит ли скупать валюту и последствия

Гривна еще немного подешевела — официальный курс от Нацбанка — 27,80 за один американский доллар.

После стремительного укрепления — такое же стремительное падение. Пока мир лихорадит от коронавируса, валюту тоже лихорадит.

Хотя пока экономических предпосылок для стремительного обесценивания национальной валюты нету. И смысла скупать дорогие доллары и евро тоже нет, особенно тем, кто тратит на это последние деньги. Потому самый большой враг стабильности — паника.

Подробнее — в сюжете Ольги Читайло.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что НБУ продал $300 млн на поддержку гривны.

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