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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ продал $300 млн на поддержку гривны

Национальный банк Украины принял участие в торгах на межбанковском валютном рынке. НБУ продал $300 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

— Сейчас спрос на валюту превышает предложение в следствии ухудшения настроений участников рынка из-за распространения миром коронавируса.

Самые активные участники валютного рынка — украинские компании. Населения и иностранные инвесторы формируют значительно меньше спрос на валюту, — отмечают в НБУ.

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У Нацбанка также есть достаточно накопленных резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных психологическим фактором.

— Мы не планируем вводить валютные ограничения. Мы будем придерживаться последовательной политики на валютном рынке.

В прошлом году ситуация на валютном рынке была благоприятной — был избыток валюты, и для сглаживания колебаний гривни в сторону укрепления НБУ выкупил с рынка почти $8 млрд в резервы.

В общем международные резервы Украины составляют около $25 млрд.

Ранее Факты ICTV разбирали, что несет коронавирус для экономики Украины и мира.

Источник: НБУ

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