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Хакери, які пов’язані з ГРУ РФ, атакували держагентство США USAID

Нова атака на американські організації. Хакери, пов’язані з російським ГРУ, захопили систему електронної пошти агентства США з міжнародного розвитку USAID. Це організація, яка займається невійськовою допомогою іншим країнам.

Хакерська атака виявилася масштабною. Зловмисники розіслали понад 3 тис. листів до півтори сотні організацій, які співпрацюють з USAID. І які неодноразово критикували дії президента Росії Володимира Путіна.

В електронних листах містився код, що надав хакерам необмежений доступ до комп’ютерних систем одержувачів.

Компанія Microsoft визначила, що за атакою стоїть російська група Nobelium. Її називають відповідальною і за злам SolarWinds.

Російська кібератака на США

Хакерська операція у США через програмне забезпечення компанії SolarWinds стала однією із наймасштабніших за останні роки і могла зачепити близько 300 організацій у Німеччині.

Шкідливе оновлення, яке зловмисники непомітно впровадили у до програмного забезпечення SolarWinds, на кілька місяців відкрило двері до численних органів влади та компаній зі всього світу.

Детальніше про те, які компанії могла зачепити ця російська хакерська атака читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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