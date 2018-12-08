Очереди от нескольких часов до двух суток: боевики задерживают людей на КПП

На КПП с оккупированной зоной сейчас огромные очереди.

Очереди от нескольких часов до двух суток. Жители оккупированных территорий массово жалуются в социальных сетях на издевательства, которые устраивают боевики на пунктах пропуска.

Искусственное созидание очередей на пунктах пропуска с временно оккупированных территорий – практика не нова. Боевики традиционно прибегают к ней, когда хотят запугать местных, или заставить людей ночевать в серой зоне, чтобы подвергнуть их опасности.

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Еще одно новшество оккупантов – проверки, выборочно устраивают для людей. Тщательно проверяют все документы, собирают отпечатки пальцев, номера телефонов и даже идентификационные коды мобильных, делают фотографии в профиль и анфас.

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Опубликовано Декабрь, 08 в 21:04



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