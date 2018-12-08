Очереди от нескольких часов до двух суток: боевики задерживают людей на КПП
На КПП с оккупированной зоной сейчас огромные очереди.
Очереди от нескольких часов до двух суток. Жители оккупированных территорий массово жалуются в социальных сетях на издевательства, которые устраивают боевики на пунктах пропуска.
Искусственное созидание очередей на пунктах пропуска с временно оккупированных территорий – практика не нова. Боевики традиционно прибегают к ней, когда хотят запугать местных, или заставить людей ночевать в серой зоне, чтобы подвергнуть их опасности.
Смотрите: Пишет папе письма на небо: история Амалии и ее отца, погибшего на войне
Еще одно новшество оккупантов – проверки, выборочно устраивают для людей. Тщательно проверяют все документы, собирают отпечатки пальцев, номера телефонов и даже идентификационные коды мобильных, делают фотографии в профиль и анфас.
Ранее Факты ICTV писали про 11-летнюю девочку из Днепра, которая уже является опытной волонтеркой.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!