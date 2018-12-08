Очереди от нескольких часов до двух суток: боевики задерживают людей на КПП

На КПП с оккупированной зоной сейчас огромные очереди.

Очереди от нескольких часов до двух суток. Жители оккупированных территорий массово жалуются в социальных сетях на издевательства, которые устраивают боевики на пунктах пропуска.

Искусственное созидание очередей на пунктах пропуска с временно оккупированных территорий – практика не нова. Боевики традиционно прибегают к ней, когда хотят запугать местных, или заставить людей ночевать в серой зоне, чтобы подвергнуть их опасности.

Смотрите: Пишет папе письма на небо: история Амалии и ее отца, погибшего на войне

Еще одно новшество оккупантов – проверки, выборочно устраивают для людей. Тщательно проверяют все документы, собирают отпечатки пальцев, номера телефонов и даже идентификационные коды мобильных, делают фотографии в профиль и анфас.

Ранее Факты ICTV писали про 11-летнюю девочку из Днепра, которая уже является опытной волонтеркой.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Военные ООС уничтожили 4 боевиков
Новый вид боеприпасов врага: реактивная граната для уничтожения зданий
Маскируют снайперов пулеметными выстрелами: схема вражеских действий на Донбассе
Колонны техники идут ночью: боевики готовятся к мощной атаке
Напряжение не спадает ни днем, ни ночью: враг активизировался возле Новолуганска
Бойцов ВСУ накрыли металлическим дождем – на Донбассе обострение
Вместе с обострением на Азове Кремль запустил новый фейк касаемо Донбасса
Обустраивают укрытия и придумывают ноу-хау: жизнь пехотинцев на передовой

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка