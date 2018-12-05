Ей 11, а она уже опытная волонтер: история девочки из Днепра

Плетет маскировочные сетки, заступает на дежурство и готовит. 11-летняя София из Днепра все свое свободное время проводит в центре для военных.

Она – уже опытная волонтер. С бойцами играет в нарды, развлекает беседами, пьет чай. Ее отчим прошел Иловайск – так что об ужасах войны Софийка знает.

Девочка проверяет документы, помогает с билетами и много общается с армейцами.

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Ко дню Всемирного дня волонтеров София получила свою первую награду. Рядом с девочкой родная группа поддержки – мама и младшие сестры.

Вчера Факты ICTV писали, как на Волыни ребята спасли товарища.

Опубликовано Декабрь, 05 в 11:07



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