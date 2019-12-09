Хаотичный огонь и вылазки диверсантов: как действует враг возле Гранитного

Гранитное – село, уже шестой год находится прямо на линии огня. Украинские военные подтверждают: 9 декабря действительно работал вражеский миномет. Но куда именно хотели ударить российские наемники – неизвестно. Прицельного огня по ВСУ не ведут.

В действиях боевиков ничего нового. Эта тактика врага очень хорошо известна армейцам – боевики провоцируют их на огонь.

Читайте: Война изменила их жизнь навсегда: как живут дети на передовой

Фактически от боевиков Гранитное отделяет река и маленький мостик. На противоположном берегу неподконтрольная Старомарьевка. Там нет украинских войск и противник постоянно делает неудачные попытки вылазок. На противоположную сторону реки Кальмиус достаточно часто подходят диверсионные группы боевиков. Но наши воины их видят и всегда дают адекватный отпор.

Российские приспешники выставляют мобильные посты в соседней лесополосе. Поэтому в Гранитном украинские передовые позиции уже на крайних улицах села. Только так можно защитить мирное население. Жители же Гранитного сейчас все свои надежды связывают со встречей нормандской четверки.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как ВСУ спасаются от снайперов на передовой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.