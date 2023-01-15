Харьков после атаки РФ: в дома харьковчан уже возвращается свет и тепло

По Харькову за день русская армия нанесла несколько ракетных ударов. После очередного взрыва исчезла электроэнергия по всему городу. Энергетики не делают прогнозов, когда город подсоединят к электроэнергии.

Электричество исчезло в городе в субботу, в два часа дня. Это произошло после того, как раздался очередной громкий взрыв. Российская армия ударила ракетами С-300 с территории Белгородской области, сообщили в прокуратуре. Несколько попаданий в Харькове было и утром. Враг нанес удары по критической инфраструктуре в Индустриальном районе. Досталось и области – россияне обстреляли Чугуевский район:

Энергетики и подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий и стабилизацией ситуации с электроснабжением. Возможны аварийные отключения по городу Харькову и населенным пунктам области – Олег Синегубов, председатель Харьковской областной военной администрации

Как следствие – без света оказались и большинство общин области. Укрзализниця сообщила о задержке поездов. В Харькове на дороги вышли патрульные – регулировать движение транспорта на перекрестках. Остановились метро, троллейбусы и трамваи, горожане добирались по делам автобусами. Больших очередей на остановках не было, ведь маршрутки ездили часто, только около восьми вечера ждать автобус приходилось дольше.

На заправках, работающих на генераторе, возникли небольшие очереди. В супермаркетах также ажиотажа не было.

В некоторых районах Харькова не стало воды и отопления. Но в “пунктах незламності” людей почти не было, ведь дома не успели сильно остыть. В “пункт незламності” на Северной Салтовке в течение дня пришли всего 5 человек, зарядить телефоны, сообщили спасатели. На ночь пока будет оставаться одна женщина. Ее дом, говорит, аварийный. Она живет в нем одна, грелась электрообогревателем – ей смогли подвести электроэнергию, так что ждет, когда дадут свет.

Подавать электроэнергию в некоторые районы города энергетики начали после 19 часов, однако как скоро свет появится во всем городе – прогнозировать не берутся, говорят – делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение как можно скорее.

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