Харків після атаки РФ: у будинки харківчан вже повертається світло і тепло

По Харкову протягом дня російська армія завдала кілька ракетних ударів. Після чергового вибуху зникла електроенергія у всьому місті, енергетики не роблять прогнозів коли місто під’єднають до електроенергії.

Електрика зникла у місті в суботу, о другій годні дня. Це сталося, після того, як пролунав черговий гучний вибух. Російська армія вдарила ракетами С-300 з території Бєлгородської області Росії, повідомили в прокуратурі. Кілька влучань у Харкові було і вранці. Ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі в Індустріальному районі. Дісталося й області – росіяни обстріляли Чугуївський район:

Енергетики та підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків та стабілізацією ситуації з електропостачанням. Можливі аварійні відключення по місту Харкову та населеним пунктам області – Олег Синєгубов, голова Харківської облвійськадміністрації

Як наслідок – без світла опинилися і більшість громад області. Укрзалізниця повідомила про затримку потягів. У Харкові на дороги вийшли патрульні – регулювати рух транспорту на перехрестях. Зупинилося метро, тролейбуси та трамваї, містяни добиралися по справах автобусами. Великих черг на зупинках не було, адже маршрутки їздили часто, лише близько восьмої вечора чекати автобус доводилось довше.

На заправках, які працюють на генераторі, виникли невеликі черги. У супермаркетах також ажіотажу не було.

У деяких районах Харкова не стало води та опалення. Та у пунктах незламності людей майже не було, адже домівки не встигли сильно охолонути. В пункт незламності на Північній Салтівці протягом дня завітало всього 5 людей, зарядити телефони, повідомили рятувальники. На ніч поки що залишатиметься одна жінка. Її будинок, каже, аварійний. Вона мешкає в ньому одна, грілася електрообігрівачем – їй змогли підвести електроенергію, то ж чекає, коли дадуть світло.

Подавати електроенергію в деякі райони міста енергетики почали після 19-ї години, однак як швидко світло з’явиться в усьому місті – прогнозувати не беруться, лише кажуть – роблять все можливе, щоб відновити електропостачання якомога швидше.

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