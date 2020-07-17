Херсонские арбузы и дыни: как проверить на нитраты и цены на рынках

Вторую неделю на рынках страны господствуют херсонские арбузы и дыни. Это первые крупные ягоды, которые выращивают с поливом и под пленкой.

Правда, они могут быть ядовитыми из-за превышения содержания нитратов.

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Опасный арбуз или дыня внешне не отличаются от других. Поэтому специалисты Госпродпотребслужбы советуют требовать у продавца сертификат происхождения и результаты лабораторных исследований.

В сезон бахчевых специалисты Госпродпотребслужбы проверяют все точки продаж. На официальных рынках цены на 2 грн дороже, чем в стихийщиков — арбузы по 10 грн, дыни — по 20 грн. Но здесь они гарантированно безопасны, поскольку все проверяют в лаборатории рынка.

Власти Херсона разрешил продажу арбузов на шести площадках в спальных районах. Здесь ягода уже 8 грн за килограмм, но нет документов о происхождении и безопасность продукта.

Кабинет министров Украины разрешил возобновить работу непродовольственных рынков после их закрытия из-за карантина. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 14 мая.

Непродовольственные рынки должны соблюдать санитарно-эпидемических меры безопасности по принципу работы продовольственных магазинов, отметили в правительстве.