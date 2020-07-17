Херсонські кавуни та дині: як перевірити на нітрати та ціни на ринках

Другий тиждень на ринках країни панують херсонські кавуни і дині. Це перші великі ягоди, що вирощують із поливом і під плівкою.

Щоправда, вони можуть бути отруйними через перевищення вмісту нітратів.

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Небезпечний кавун чи диня зовні не відрізняється від інших. Тож фахівці Держпродспоживслужби радять вимагати у продавця сертифікат походження і результати лабораторних досліджень.

У сезон баштанних фахівці Держпродспоживслужби перевіряють усі точки продажу. На офіційних ринках ціни на 2 грн дорожчі, ніж у стихійників – кавуни по 10 грн, дині – по 20 грн. Але тут вони гарантовано безпечні, оскільки все перевіряють у лабораторії ринку.

Влада Херсона дозволила продаж кавунів на шести майданчиках у спальних районах. Тут ягода вже 8 грн за кілограм, але немає документів про походження і безпеку продукту.

Кабінет міністрів України дозволив відновити роботу непродовольчих ринків після їх закриття через карантин. Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду 14 травня.

Непродовольчі ринки повинні дотримуватися санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів, зазначили в уряді.