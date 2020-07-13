В Херсоне задержали трех украинцев, укравших 500 тыс. грн с карточек иностранцев

Нацполиция задержали злоумышленников, которые незаконно получали доступ к клиент-банку граждан Латвии.

Работники правоохранительных органов разоблачили трех человек, которые с банковских карточек иностранцев похищали деньги. После получения незаконным путем денежных средств они покупали разнообразную технику. Причиненный ущерб достигают более 500 тыс. грн.

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По данным полиции, злоумышленниками оказались жители Кривого Рога в возрасте от 25 до 30 лет, временно проживавшие в Херсоне.

Во время обысков были изъяты новые смартфоны, планшеты и товарные чеки на приобретенный товар, а также автомобиль, которым передвигались преступники.

Дело возбуждено по ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) УК Украины. Злоумышленникам грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Сейчас решается сообщение о подозрении и устанавливается круг потерпевших и точная сумма нанесенного ущерба.

Происшествия Кривого Рога

В Кривом Роге правоохранители пресекли деятельность наркодилеров. За месяц злоумышленники зарабатывали около 1,5 млн грн. Продукцию сбывали на территории города через интернет.

В группе было семь местных жителей в возрасте от 20 до 53 лет. Шестерым злоумышленникам уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, а одному назначили круглосуточный домашний арест.