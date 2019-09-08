Кто такие ламберсексуалы и как правильно ухаживать за бородой

Бородачи Николаева пробежали пять километров по центру города в честь Всемирного дня бороды. Он был установлен в 2010 году и отмечается в первую субботу сентября.

Многие украинские мужчин отказались от бритья лет 5 назад. Миром распространялась мода на ламберсексуалов – брутальных мужчин образа лесоруба.

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Масла, воск, шампуни – неполный перечень косметики для опрятной бороды. А еще – регулярная стрижка в барбершопах, которые стали мужскими клубами. Здесь можно поговорить с мастером о машинах и оружие, выпить кофе или чего покрепче и даже поиграть в настольный футбол.

К слову, как борода влияет на карьеру мужчины.

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