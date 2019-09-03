Украинское селфи-зеркало, которое обрабатывает и сразу печатает фото
Селфи-зеркало, фотографирует, обрабатывает и сразу же печатает фотографию.
Фото можно послать в соцсети или на электронную почту.
Развлекательный роботизированный центр – так изобретатель называет свое интерактивное зеркало высотой почти 2 метра.
Чудо-новинка печатает изображения даже на предметах. Стоимость одной фотографии – 35 грн. Аналоги такой разработки в мире есть, но ужгородский инженер сделал ее более функциональной.
Ею уже пользуются во Львове и Мукачево. Несколько зеркал мужчина вскоре отправит в Хорватию и Черногорию.
Смотрите: Первый в мире полностью автономный дом: украинский PassivDom
Ранее Факты ICTV писали про то, на что украинцы больше всего тратят деньги с карточек.
2019-09-03
Теги: ИзобретениеЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.