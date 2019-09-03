Украинское селфи-зеркало, которое обрабатывает и сразу печатает фото

Селфи-зеркало, фотографирует, обрабатывает и сразу же печатает фотографию.

Фото можно послать в соцсети или на электронную почту.

Развлекательный роботизированный центр – так изобретатель называет свое интерактивное зеркало высотой почти 2 метра.

Чудо-новинка печатает изображения даже на предметах. Стоимость одной фотографии – 35 грн. Аналоги такой разработки в мире есть, но ужгородский инженер сделал ее более функциональной.

Ею уже пользуются во Львове и Мукачево. Несколько зеркал мужчина вскоре отправит в Хорватию и Черногорию.

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