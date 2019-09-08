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Хто такі ламберсексуали та як правильно доглядати за бородою

Бородані Миколаєва пробігли п’ять кілометрів центром міста на честь Всесвітнього дня бороди. Він був встановлений у 2010 році і відзначається у першу суботу вересня.

Багато українських чоловіків відмовилися від гоління років із 5 тому. Світом поширювалась мода на ламберсексуалів – брутальних чоловіків образу лісоруба.

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Олії, віск, шампуні – неповний перелік косметики для охайної бороди. А ще – регулярна стрижка в барбершопах, які стали чоловічими клубами. Тут можна поговорити з майстром про машини і зброю, випити кави або чогось міцнішого та навіть пограти в настільний футбол.

До слова, як борода впливає на кар’єру чоловіка.

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