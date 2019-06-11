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Кто вырубает леса в Карпатах и почему штрафы не останавливают

Что ни избирательная кампания, немало украинских кандидатов и политсил прописывали в своих программах активную борьбу с вырубкой лесов, такие призывы раздаются и сейчас, а тем временем, Украина теряет зеленые легкие. Треть заготовки древесины и сейчас остается в тени, а Карпаты все больше становятся похожими на горную пустыню. Последствия вырубки ужасные, а денег на восстановление леса нет.

Техническая отсталость лесного хозяйства, использования тяжелой, травматической техники на склонах, плохая организация работы, а также банальная коррупция – последствия вырубки ужасные, а денег на восстановление леса нет. Как и прозрачного учета – треть заготовленной древесины до сих пор остается в тени.

С апреля по 15 июня в украинских лесах сезон тишины. Штраф за нарушение – чуть больше тысячи гривен, но лесоводам безразлично. У них свои законы, где правят значительно суммы больше.

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Несколько лет назад сплошную вырубку прекратили, но лес это не уберегло. Теперь срезают под видом санитарных рубок, оставляя пробелы размером с футбольное поле. Ценное дерево вырезают и почти не восстанавливают, мол, природа все сделает сама.

Объем санитарных рубок в области вырос минимум вдвое

Изменить ситуацию должно чипирование древесины. Но бирки часто используют повторно, документы выписывают на колене или вообще едут без всякой накладной. Проверять лесовозы некому.

Структуры, которые рубят лес и контролируют вырубку, подчинены областному управлению лесного хозяйства. Система, которая сама себя контролирует, идеальные условия для злоупотреблений. Экологи, полиция и прокуратура нередко закрывают глаза на нарушения.

К слову, гектары полей опустошены: на Харьковщине массово вырубают лесопосадки.

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