Хто вирубує ліси у Карпатах і чому штрафи не зупиняють

Що не виборча кампанія, чимало українських кандидатів та політсил прописували у своїх програмах активну боротьбу з вирубкою лісів, такі заклики лунають і тепер, а тим часом, Україна втрачає зелені легені. Третина заготівлі деревини і зараз залишається у тіні, а Карпати чимраз більше стають схожими на гірську пустелю. Наслідки вирубки жахливі, а грошей на відновлення лісу немає.

Технічна відсталість лісового господарства, використання важкої, травматичної техніки на схилах, погана організація роботи, а також банальна корупція – наслідки вирубки жахливі, а грошей на відновлення лісу немає. Як і прозорого обліку – третина заготовленої деревини досі залишається в тіні.

З квітня до 15 червня в українських лісах сезон тиші. Штраф за порушення – трохи більше тисячі гривень, лісівникам байдуже. У них свої закони, де правлять значно більші суми.

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Кілька років тому суцільне вирубування припинили, але ліси це не вберегло. Тепер зрізають під виглядом санітарних рубок, залишаючи прогалини розміром із футбольне поле. Цінну деревину вирізають і майже не відновлюють, мовляв, природа все зробить сама.

Обсяг санітарних рубок в області зріс щонайменше вдвічі

Змінити ситуацію мало б чіпування деревини. Але бирки часто використовують повторно, документи виписують на коліні або ж взагалі їдуть без жодної накладної. Перевіряти лісовози нікому.

Структури, що рубають ліс і контролюють вирубку, підпорядковані обласному управлінню лісового господарства. Система, що сама себе контролює, ідеальні умови для зловживань. Екологи, поліція та прокуратура нерідко закривають очі на порушення.

До слова, гектари полів спустошені: на Харківщині масово вирубують лісопосадки.

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