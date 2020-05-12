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Факты / Видео / Украина / Общество

Зыбкое и обманчивое затишье: враг на передовой обустраивает свои позиции

Если не стреляют, то копают. 12 мая именно такой день. По ту сторону линии фронта оккупанты обустраиваются.

Впрочем, затишье шаткое и обманчивое. У воинов уже и примета собственная есть: если захватчики открывают беспорядочный огонь — жди наблюдательную миссию.

Расстояние до врага настолько мало, что оккупантов даже без оптики видно, когда те вылезают из окопов, — рассказывают бойцы. Подробнее о ситуации в зоне ООС — в сюжете Татьяны Наконечной.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как боевики ударили по ВСУ фосфорными снарядами.

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